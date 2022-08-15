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Giresun haberi! Keşap'ta yanan fakülte binasını yenileme çalışmaları devam ediyor

Giresun haberi! Keşap'ta yanan fakülte binasını yenileme çalışmaları devam ediyor

Giresun haberlerine göre Giresun'un Keşap ilçesinde yangın sonucu kullanılamaz hale gelen Giresun Üniversitesi Turizm Fakültesi binasını yenileme çalışmaları sürüyor.

Giresun'un Keşap ilçesinde yangın sonucu kullanılamaz hale gelen Giresun Üniversitesi Turizm Fakültesi binasını yenileme çalışmaları sürüyor.

Fakülte binasında incelemelerde bulunan Keşap Belediye Başkanı Mehmet Emür, AA muhabirine, Şubat 2022'de meydana gelen yangının ardından başlatılan onarım çalışmalarında sona yaklaşıldığını söyledi.

Emür, yangın nedeniyle fakülte binasında ciddi hasar oluştuğunu anımsatarak, "Yangının ardından binanın yenilenmesi çalışmalarına başlandı ve ekim ayında da tamamlanması planlanıyor. Projenin uygulanmasında emeği geçenlere teşekkür ediyorum." dedi.

Fakültenin ilçe için büyük önem taşıdığını vurgulayan Emür, yenileme projesinin maliyetinin ise yaklaşık 16 milyon lira olduğunu sözlerine ekledi.

AA / Atakan Çıtlak - Güncel

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