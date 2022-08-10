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Giresun haberi... Giresun'da Kerbela şehitleri anıldı

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Giresun haberi... Giresun'da Kerbela şehitleri anıldı

Edinilen Giresun haberine göre Giresun'un Dereli ilçesinde, Hacı Bektaşı Veli Kültür ve Cemevi ile İlçe Müftülüğünce Kerbela şehitlerini anma etkinliği düzenlendi.

Giresun'un Dereli ilçesinde, Hacı Bektaşı Veli Kültür ve Cemevi ile İlçe Müftülüğünce Kerbela şehitlerini anma etkinliği düzenlendi.

Sütlüce Mahallesi'nde, Zırhlıhan Cami ile Hacı Bektaşı Veli Kültür ve Cemevi'nin karşılıklı yer aldığı alanda yapılan etkinlikte, Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Giresun Valisi Enver Ünlü, burada yaptığı konuşmada, Kerbela'nın, 14 asırdan beri yeryüzünde yaşayan tüm Müslümanların ortak matemi olduğunu söyledi.

Matemleri bir olan milletin, geleceği, idealleri ve bu coğrafya üzerindeki kaderinin de bir, beraber ve ortak olduğunu ifade eden Ünlü, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla Kültür ve Turizm Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığımız koordinesinde Türkiye'deki tüm cemevlerinin ihtiyaçları tespit ediliyor ve bu ihtiyaçların, sorunların çözülmesine gayret gösteriliyor. Kudretli devletimizin tüm imkanları her zaman sizlerle, bundan hiç şüpheniz olmasın. Ne zaman bir derdiniz, sıkıntınız olursa vatandaş odaklı hizmet felsefemiz kapsamında daima emrinizdeyiz."

İl Müftüsü Ramazan Topcan tarafından konferans verilen etkinlikte, Vali Ünlü, Alevi Dedesi Mustafa Özer ve diğer katılımcılar alana fidan dikti.

Daha sonra cemevine ziyaret gerçekleştiren Vali Ünlü, vatandaşlarla sohbet etti.

AA / Atakan Çıtlak - Güncel

Hisarcık Giresun Dereli Güncel Haberler

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