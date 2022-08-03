Giresun haberi! Giresun'da kaybolan kadın düştüğü uçurumda yaralı bulundu Giresun haberine göre Giresun'un Güce ilçesinde kaybolan 69 yaşındaki kadın, ormanlık alandaki uçurumda yaralı bulundu. Giresun'un Güce ilçesinde kaybolan 69 yaşındaki kadın, ormanlık alandaki uçurumda yaralı bulundu. Güce ilçesine bağlı Yukarıboynuyoğun köyünde dün akşam saatlerinde kaybolan M.Ö. için arama çalışması başlatıldı. Afad, AKUT ve jandarma ekipleri ile köylüler tarafından sürdürülen arama çalışmaları sonucu kadının, evinin yaklaşık bir kilometre uzağındaki ormanlık alanda uçuruma düştüğü belirlendi. Afad ve AKUT ekiplerince sedyeyle bulunduğu yerden alınan M.Ö, ambulansla Espiye Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan kadının durumunun iyi olduğu bildirildi. Güncel AA / Atakan Çıtlak Giresun AFAD Güncel Haberler

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