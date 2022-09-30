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Giresun haberi! Giresun'da kayan toprağın altında kalan işçi kurtarıldı

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Giresun haberi! Giresun'da kayan toprağın altında kalan işçi kurtarıldı

Giresun yerel gündem haberine göre Giresun'un Piraziz ilçesinde duvar çalışması sırasında kayan toprağın altında kalan işçi kurtarıldı.

Giresun'un Piraziz ilçesinde duvar çalışması sırasında kayan toprağın altında kalan işçi kurtarıldı.

Maden Mahallesi'nde bir otelin yanındaki istinat duvarının yapımı sırasında yaşanan toprak kayması sırasında işçilerden Enver Yıldız (18) kısmen göçük altında kaldı.

Yıldız'ın kurtarılması için olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler ve arkadaşlarının yardımıyla toprak altından çıkarılan Yıldız, Bulancak Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Sinan Yıldız - Güncel

Piraziz Giresun Maden Güncel Haberler

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