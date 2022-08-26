Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kafasına mermer düşen kadın yaralandı

Güncel Haberler

Giresun'un Yağlıdere ilçesinde kaldırımda yürüdüğü sırada kafasına mermer düşen kadın yaralandı.

Giresun'un Yağlıdere ilçesinde kaldırımda yürüdüğü sırada kafasına mermer düşen kadın yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Merkez Mahallesi Hürriyet Caddesi'nde kaldırımda yürüyen Ünzile Koç'un (23) başına bir apartmanın dördüncü katından mermer parçası düştü.

Yaralanan Koç, ambulansla Yağlıdere Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Koç, Giresun Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. ???????

Kaynak: AA / Aytekin Özdemir - Güncel

Yağlıdere Hürriyet Giresun Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title