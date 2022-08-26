Kafasına mermer düşen kadın yaralandı Güncel Haberler Giresun'un Yağlıdere ilçesinde kaldırımda yürüdüğü sırada kafasına mermer düşen kadın yaralandı. Giresun'un Yağlıdere ilçesinde kaldırımda yürüdüğü sırada kafasına mermer düşen kadın yaralandı. Alınan bilgiye göre, Merkez Mahallesi Hürriyet Caddesi'nde kaldırımda yürüyen Ünzile Koç'un (23) başına bir apartmanın dördüncü katından mermer parçası düştü. Yaralanan Koç, ambulansla Yağlıdere Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Koç, Giresun Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. ??????? Güncel Kaynak: AA / Aytekin Özdemir Yağlıdere Hürriyet Giresun Güncel Haberler

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