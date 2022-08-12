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Giresun haberi! Espiye Kaymakamı Tengir, "Damla Projesi" kapsamında öğrencileri ağırladı

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Giresun haberi! Espiye Kaymakamı Tengir, 'Damla Projesi' kapsamında öğrencileri ağırladı

Giresun haberine göre ??????? Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın "Damla Projesi" kapsamında Espiye ilçesine gelen öğrenciler Espiye Kaymakamı Taner Tengir'i ziyaret etti.

??????? Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın "Damla Projesi" kapsamında Espiye ilçesine gelen öğrenciler Espiye Kaymakamı Taner Tengir'i ziyaret etti.

Espiye ilçe Kaymakamı Taner Tengir, öğrencilerle bir süre görüştü, kendileriyle sohbet etti.

Proje için Gençlik ve Spor Bakanı Sayın Muharrem Mehmet Kasapoğlu'na teşekkür eden Tengir, şöyle konuştu:

"Gençlerimizin gözlerindeki ışıltı çok kıymetli. Yüreklerindeki vatan sevgisi, bayrak aşkı ayrı bir kıymet. Devletine, milletine, vatanına ve bayrağına bağlı genç nesilleri görmek, onları Espiye'de misafir etmek beni fazlasıyla mutlu etti."

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AA / Fikret Bıyık - Güncel

Mehmet Kasapoğlu gençlik Güncel Haberler

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