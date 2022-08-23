Giresun haber: Giresun Valisi Ünlü, TMO fındık alım merkezini ziyaret etti
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Giresun habere göre Giresun Valisi Enver Ünlü, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) fındık alım merkezini ziyaret etti.
Giresun Valisi Enver Ünlü, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) fındık alım merkezini ziyaret etti.
Vali Ünlü, 1. Organize Sanayi Bölgesindeki merkezde yetkililerden bilgi aldı, üreticilerle sohbet gerçekleştirdi.
TMO'nun fındık alımına dün başladığını anımsatan Ünlü, TMO'nun her zaman üreticinin yanında olduğunu vurguladı.
Ünlü, sorunsuz, bereketli bir alım sezonu geçirilmesi temennisinde de bulundu.
Kaynak: AA / Atakan Çıtlak - Güncel