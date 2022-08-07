Giresun haber... Giresun'da otomobilin devrildiği kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı - Haberler

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Giresun haber... Giresun'da otomobilin devrildiği kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Giresun haber... Giresun'da otomobilin devrildiği kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Giresun gündem haberi: Giresun'da otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1'i bebek 3 kişi yaralandı.

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Giresun'da otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1'i bebek 3 kişi yaralandı.

Özgür Yıldırım'ın (32) kullandığı 14 TGK 6 yabancı plakalı otomobil, merkeze bağlı Akçalı köyü Çukur mevkisinde kontrolden çıkarak yol kenarına devrildi.

Araçtaki Fatma Güler (39) kaza yerinde hayatını kaybetti, sürücü ile Mustafa Kemal Yıldırım (65) ve A.N.Y. (1) yaralandı.

Yaralılar, Giresun'daki hastanelerde tedavi altına alındı.

AA / Atakan Çıtlak - Güncel

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