Giresun haber: Espiye'de doğal gaz çalışmaları devam ediyor Güncel Haberler Giresun haberler... Espiye ilçesinde doğal gaz çalışmaları yeniden başlatıldı. Espiye ilçesinde doğal gaz çalışmaları yeniden başlatıldı. Belediye Başkanı Mustafa Karadere, yaptığı açıklamada, Aksa Doğalgaz işbirliğiyle ilçenin tamamını doğal gaza kavuşturmak için çalışmalara yeniden başladıklarını söyledi. Geçen yıl, 23 Nisan Caddesi ile Esentepe Mahallesi'nin doğal gaza kavuştuğunu anımsatan Karadere, Gazi Mustafa Kemal Caddesi ile Merkez Mahallesi'nin tamamında yapılacak altyapı çalışmalarının en kısa zamanda tamamlanacağını kaydetti. Karadere, doğal gaz çalışmalarının ilerleyen süreçte ilçenin farklı bölgelerinde de başlatılacağını ifade ederek, doğal gaz çalışmalarında emeği geçenlere teşekkür etti. Güncel Kaynak: AA / Fikret Bıyık Mustafa Karadere Aksa Güncel Haberler

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