Giresun Federasyonu tarafından düzenlenen Giresun Günleri etkinliği Atatürk Havalimanı'nda başladı. Etkinlikte yöresel yemekler, ürünler, el işleri ve turistik yerler tanıtılıyor.

Giresun Federasyonu tarafından bu yıl 16'ncısı düzenlenen "Giresun Günleri" Atatürk Havalimanı'nda başladı.

Etkinlik kapsamında alana kurulan çadırlarda fındık, fındık ezmesi, Karadeniz yöresine ait peynirler, Görele pidesi, karalahana çorbası gibi çok sayıda yemek ve ürün yer alıyor; kadınlar tarafından yapılan el işleri ve yöresel kıyafetler sergileniyor.

Giresun Valiliği, Giresun Belediyesi ve ilçe belediyelerinin de ayrı stant açtığı etkinlikte, yöreye ait turistik yerlerin görselleri konularak tanıtımı yapılıyor.

Etkinlik için Giresun'dan bal getiren Muharrem Göktaş, Giresun'un meşhur kestane ve kara kovan balını tanıttıklarını; bu balların astım, bronşit ve nefes darlığına iyi geldiğini söyledi.

Peynir satıcısı Halil Taylan Kırdemir, Giresun'un 2 bin 200 rakımlı yaylalarında otlayan hayvanların sütünden yapılan peynir ve tereyağı getirdiklerini, tüm hemşehrilerini bu etkinliğe beklediklerini ifade etti.

Birçok konser, gösteri ve etkinliğin yapılacağı tanıtım günleri, 10 Aralık'a kadar sürecek.