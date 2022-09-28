Giresun gündem haberleri | Giresun'daki uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı tutuklandı Güncel Haberler Giresun gündem haberi | Giresun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı. Giresun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda G.D, H.K ve S.K, gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerinde yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu madde ve hap ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı. Güncel Kaynak: AA / Atakan Çıtlak Emniyet Müdürlüğü Giresun Güncel Haberler

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