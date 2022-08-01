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Giresun 3. sayfa haberi | Giresun'da 3 yaşındaki çocuk kayboldu

Giresun 3. sayfa haberi | Giresun'da 3 yaşındaki çocuk kayboldu

Giresun 3. sayfa haberi... Giresun'un Bulancak ilçesinde kaybolan 3 yaşındaki çocuk için arama çalışması başlatıldı.

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Giresun'un Bulancak ilçesinde kaybolan 3 yaşındaki çocuk için arama çalışması başlatıldı.

Bulancak ilçesine bağlı Güzelyurt köyünde 3 yaşındaki Y.M. isimli çocuk bugün evinin bulunduğu bölgede kayboldu. Küçük çocuğa ulaşamayan yakınları jandarmadan yardım istedi. Bölgede AFAD, AKUT ve jandarma ekipleri ile köylüler tarafından geniş çaplı arama çalışması başlatıldı. - GİRESUN

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Bulancak Giresun 3. Sayfa Güncel Haberler

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