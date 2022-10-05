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Giresun gündem haberleri... Giresun'da firari hükümlü yakalandı

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Giresun gündem haberleri... Giresun'da firari hükümlü yakalandı

Giresun haberlerine göre Giresun'un Görele ilçesinde, hakkında 18 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Giresun'un Görele ilçesinde, hakkında 18 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekiplerince, hakkında "uyuşturucu imal ve ticareti" suçundan 18 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan G.K'nin (38), yapılan teknik ve fiziki takip sonucu Görele ilçesine bağlı İnanca köyünde bulunduğu belirlendi.

Jandarma ekiplerince gözaltına alınan G.K, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA / Atakan Çıtlak - Güncel

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