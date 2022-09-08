Giresun haberleri! Bakan Varank: Fındık kurutma aracı Giresun'da çiftçilerimizle birlikte olacak

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Giresun'da Gıda Araştırma, Test ve Analiz Merkezi'ni (GATAM) ziyaret etti. Bakan Varank, "GATAM ve kurutma aracına, AB ile birlikte yaklaşık 9,5 milyon euro destek verdik. Fındık kurutma aracı, Giresun'un köylerinde mahallelerinde çiftçilerimizle birlikte olacak. Toplanan fındıkların çok daha kısa sürede kurutulmasını sağlayacak ve kurutulan fındıkların analizleri yapılıp lisanslı depolara konulmasını sağlayacak" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, ?Avrupa Birliği (AB) Innofood Projesi? kapsamında Giresun'da kurulan Gıda Araştırma, Test ve Analiz Merkezi'ni ziyaret etti. Fındık kurutma aracı ve lisanslı depo uygulaması entegre projesini inceleyen Varank, bilgileri paylaştı. Bakan Varank, GATAM'ın bölgenin en büyük test ve analiz merkezi olduğunu ve bu yıl içinde faaliyete başlayacağını belirterek, fındık kurutma aracının Türkiye'de bir ilk olacağını söyledi. Innofood Projesi ile AB ve Türkiye'de daha katma değerli yiyecek ve içecek ürünleri geliştirileceğini aktaran Bakan Varank, " Giresun'daki GATAM da bu projenin bir parçası. Bölgenin en büyük test ve analiz laboratuvarı şu anda kuruluyor. Makine, ekipman ve teçhizatlar da kurulum aşamasında. Fındık kurutma aracını da bu proje kapsamında Giresun Ticaret Borsası ile birlikte geliştirdik. Bu aracın özelliği, güneş panelleriyle, elektrikli bir şekilde yani yeşil, çevreye saygılı bir şekilde fındığı kurutması. Bu da Türkiye'de bir ilk. Bu aracı da bu sene arkadaşlarımız kullanmaya başlayacak" ifadelerini kullandı.

Fındıkla ilgili çalışmalara destek vermeye devam ettiklerine değinen Bakan Varank, "GATAM ve kurutma aracına, AB ile birlikte yaklaşık 9,5 milyon euro destek verdik. Fındık kurutma aracı Giresun'un köylerinde mahallelerinde çiftçilerimizle birlikte olacak. Toplanan fındıkların çok daha kısa sürede kurutulmasını sağlayacak ve kurutulan fındıkların analizleri yapılıp lisanslı depolara konulmasını sağlayacak" dedi.

'AB'YE ÖRNEK OLABİLECEK PROJELER'

Lisanslı fındık deposuna ilişkin de bilgi veren Bakan Varank, şunları söyledi: "Burada bir de lisanslı depomuz var. Burası da Türkiye'nin ilk ve tek lisanslı fındık deposu. Vatandaşlarımız ürünlerini burada saklayabiliyor. Lisanslı deponun önemli avantajları var. Buraya ürününüzü koyduğunuzda bankadan uygun kredi kullanabiliyorsunuz. Ürünün karşılığında aldığınız belgeyle ticaret yapabiliyorsunuz. Bu tesisin çatısı da güneş panelleriyle dolu. Bu projeler hem yerel kalkınma açısından çok değerli aynı zamanda sürdürülebilirlik ve yeşil dönüşüm anlamında AB'ye de örnek olabilecek projeler. İnşallah GATAM bu sene çalışmaya başlayacak. Fındık kurutma aracı, Giresun'un ilçelerinde, köylerinde kurutma faaliyetleri yapacak. O kuruttuğunuz fındıkları da lisanslı depolara koyabiliyorsunuz. Entegre bir proje. Böyle bir işe yerel paydaşlarımızla birlikte imza atmış olmaktan çok memnunuz. GATAM, yaklaşık bin metrekare kapalı alan üzerinde kurulu bir tesis. GATAM'da fındığın yanı sıra çay, süt ürünleri, sebze, meyve ve deniz ürünlerinin de test ve analizleri yapılacak. Fındık kurutma aracı, bölgenin en büyük ihracat ürünü olan fındığın en az kayıp ve en yüksek kaliteyle kurutulmasını sağlıyor. 6 saatte yaklaşık 2 ton fındık kurutma kapasitesine sahip. Araç, ürün kayıplarını en aza indirmeyi hedefliyor." (DHA)