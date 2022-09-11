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Sığ suda sıkışan yunus kurtarılarak denize bırakıldı

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Yunusun ekiplerinin çalışmasıyla sığ alandaki sıkıştığı yerden alınması Yunus denize bırakılması Giresun'da sığ suda sıkışan yunus kurtarılarak denize bırakıldı GİRESUN - Giresun'da dere ile denizin birleştiği yerde sıkışan yunus kurtarılarak denize salındı.

Yunusun ekiplerinin çalışmasıyla sığ alandaki sıkıştığı yerden alınması

Yunus denize bırakılması Giresun'da sığ suda sıkışan yunus kurtarılarak denize bırakıldı

GİRESUN - Giresun'da dere ile denizin birleştiği yerde sıkışan yunus kurtarılarak denize salındı.

Merkez Ak Su Mahallesi'nde Ak Su Deresi ile denizin birleştiği, su debisi düşük alanda hareket etmek için çabalayan yunusu gören vatandaşlar durumu belediyeye bildirdi.

Bölgeye Giresun Belediyesi Su Altı ve Su Üstü Arama Kurtarma ile Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışmasıyla sığ alandaki sıkıştığı yerden alınan yunus denize bırakıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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