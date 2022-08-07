Giresun gündem: Giresun'da yorgun mermi isabet eden çocuk yaralandı Giresun gündem haberi... Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde yorgun mermi isabet eden çocuk yaralandı. Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde yorgun mermi isabet eden çocuk yaralandı. Alınan bilgiye göre, Biroğul Mahallesi'nde 11 yaşındaki A.O.C'nin sırtına yorgun mermi isabet etti. Yaralanan çocuk, Şebinkarahisar Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin ardından Giresun Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aynı mahalledeki bir düğünde havaya ateş edildiğini belirledi. Düğünde çekilen kamera görüntülerini inceleyen ekipler, havaya ateş eden 3 kişiyi gözaltına aldı. Güncel AA / Atakan Çıtlak Şebinkarahisar Giresun Güncel Haberler

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