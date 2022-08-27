Giresun gündem: Giresun'da elektrik akımına kapılan genç yaşamını yitirdi
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Giresun gündem haberi: Giresun'da elektrik akımına kapılan genç hayatını kaybetti.
Giresun'da elektrik akımına kapılan genç hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Yusuf Emre Yakar (18), Kayadibi Mahallesi'ndeki bir evin önünde kaynak yapıldığı sırada elektrik akımına kapıldı.
Ağır yaralanan genç, Giresun Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Yakar, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: AA / Atakan Çıtlak - Güncel