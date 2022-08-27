Üye Girişi
Haberi Paylaş

Giresun gündem: Giresun'da elektrik akımına kapılan genç yaşamını yitirdi

Güncel Haberler

Giresun gündem: Giresun'da elektrik akımına kapılan genç yaşamını yitirdi

Giresun gündem haberi: Giresun'da elektrik akımına kapılan genç hayatını kaybetti.

Giresun'da elektrik akımına kapılan genç hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Yusuf Emre Yakar (18), Kayadibi Mahallesi'ndeki bir evin önünde kaynak yapıldığı sırada elektrik akımına kapıldı.

Ağır yaralanan genç, Giresun Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yakar, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA / Atakan Çıtlak - Güncel

Yusuf Emre Giresun Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title