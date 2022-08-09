Giresun gündem: Giresun'da 14 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı Gelen Giresun haberine göre Giresun'un Görele ilçesinde, hakkında 14 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı. Giresun'un Görele ilçesinde, hakkında 14 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri, "çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçundan hakkında 14 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Ç'nin (56), ilçeye bağlı Menteşe köyünde saklandığını belirledi. JASAT ekiplerinin teknik ve fiziki takibi sonucu bahçede fındık topladığı sırada yakalanan M.Ç, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. Güncel AA / Atakan Çıtlak Giresun JASAT Güncel Haberler

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