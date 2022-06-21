GİRESUN-GİRESUN'DA DERE KENARINDA SİLAHLA VURULMUŞ HAMİLE KADIN CESEDİ BULUNDU GİRESUN'un Görele ilçesinde dere kenarında silahla vurulmuş hamile kadın cesedi bulundu. GİRESUN'un Görele ilçesinde dere kenarında silahla vurulmuş hamile kadın cesedi bulundu. İlçeye bağlı Gültepe Köyü yolu üzerindeki dere kenarında bir kişinin hareketsiz yattığını gören vatandaşlar, durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, yaptığı incelemede kadın cesediyle karşılaştı. Kimliği belirlenemeyen kadının hamile olduğu ve silahla vurulduğu saptandı. Savcının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından kadının cansız bedeni Görele Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. - Giresun Demirören Haber Ajansı / Güncel Giresun Güncel Haberler

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