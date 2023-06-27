Giresun Espiye'de Pide Salonu İşletmecileri Arasında Kavga: 3 Yaralı

Giresun'un Espiye ilçesinde bir pide salonunun işletmecisi ve çalışanı ile yan tarafındaki diğer pide salonunun ortağı arasında müşteri araç parkı nedeniyle çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada F.E. üzerindeki ruhsatsız tabanca ile T.E.'yi bacağından yaralarken seken kurşunlar S.B.S'ye de isabet etti. Olayda 3 kişi yaralandı.

Giresun'un Espiye ilçesinde pide salonu işletmecileri arasında çıkan kavgada 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Adabük Mahallesi'nde, bir pide salonunun işletmecisi F.E ve çalışanı S.B.S ile yan tarafında bulunan diğer pide salonunun ortağı T.E. arasında müşteri araç parkı nedeniyle çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

F.E. üzerindeki ruhsatsız tabanca ile T.E.'yi bacağından yaralarken seken kurşunlar S.B.S'ye de isabet etti.

T.E, S.B.S ve darp sonucu yaralanan F.E. ambulanslarla Giresun merkezdeki hastanelere sevk edildi.