Üye Girişi
Haberler
Giresun Espiye'de Pide Salonu İşletmecileri Arasında Kavga: 3 Yaralı

Giresun Espiye'de Pide Salonu İşletmecileri Arasında Kavga: 3 Yaralı

Güncel Haberler

Giresun'un Espiye ilçesinde bir pide salonunun işletmecisi ve çalışanı ile yan tarafındaki diğer pide salonunun ortağı arasında müşteri araç parkı nedeniyle çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada F.E. üzerindeki ruhsatsız tabanca ile T.E.'yi bacağından yaralarken seken kurşunlar S.B.S'ye de isabet etti. Olayda 3 kişi yaralandı.

Giresun'un Espiye ilçesinde pide salonu işletmecileri arasında çıkan kavgada 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Adabük Mahallesi'nde, bir pide salonunun işletmecisi F.E ve çalışanı S.B.S ile yan tarafında bulunan diğer pide salonunun ortağı T.E. arasında müşteri araç parkı nedeniyle çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

F.E. üzerindeki ruhsatsız tabanca ile T.E.'yi bacağından yaralarken seken kurşunlar S.B.S'ye de isabet etti.

T.E, S.B.S ve darp sonucu yaralanan F.E. ambulanslarla Giresun merkezdeki hastanelere sevk edildi.

Kaynak: AA / Gültekin Yetgin - Güncel

Tragger Giresun Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title