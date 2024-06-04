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Giresun Espiye'de Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinlikleri kapsamında el sanatları sergisi düzenlendi

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Giresun'un Espiye ilçesinde Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinlikleri kapsamında el sanatları sergisi düzenlendi. Espiye Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafından düzenlenen serginin açılışını Kaymakam Taner Tengir gerçekleştirdi. Sergi, 3 gün boyunca ziyaretçilere açık olacak.

Giresun'un Espiye ilçesinde Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinlikleri kapsamında el sanatları sergisi düzenlendi.

Espiye Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünce (HEM) bir düğün salonunda düzenlenen ve 3 gün açık kalacak serginin açılışını Kaymakam Taner Tengir gerçekleştirdi.

Merkez Müdürü Ömer Hamzaoğlu, yaptığı konuşmada, kurslara 4 bin 100'ü kadın olmak üzere toplam 5 bin 700 kişinin katıldığını söyledi.

Kaymakam Taner Tengir ise Halk Eğitim Merkezlerinde her yaştan insanın ilgi, yetenek ve beklentilerine uygun birçok faaliyetin gerçekleştiğini belirtti.

Tengir, kurslara katılanlar ile kurum ilgililerine emeklerinden dolayı teşekkür etti.

Kaynak: AA / Güncel

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