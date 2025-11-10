Haberler

Giresun'daki Tarihi Tünel İçin Çevre Düzenlemesi

Giresun'daki Tarihi Tünel İçin Çevre Düzenlemesi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Giresun'daki 140 yıl önce el aletleri ile açılan Halil Rıfat Paşa Tüneli etrafında çevre düzenlemesi yapılıyor. Proje kapsamında yürüyüş yolları, yeşil alanlar ve seyir alanları oluşturulacak.

Giresun'da 140 yıl önce el aletleri ile ulaşıma açılan tarihi Halil Rıfat Paşa Tüneli etrafında çevre düzenlenmesi çalışması gerçekleştiriliyor.

İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, Sivas Valisi Halil Rıfat Paşa'nın "gidemediğin yer senin değildir" diyerek işçilere verdiği talimat üzerine murç, balyoz ve sivri ağızlı kazmalar kullanılarak 1885 yılında açılan tünelin turizme kazandırılması için proje uygulandı.

Bu kapsamda küp taş yürüyüş yolları, yeşil alanlar, güneş enerjili aydınlatmalar, banklar, çöp kovaları, tuvaletler, bölgenin tarihini anlatan kitabeler ve seyir alanları yapılıyor.

Çalışmalarla Halil Rıfat Paşa Tüneli'nin kültürel bir simgeye dönüşerek bölge turizmine katkı sağlaması bekleniyor.

Bulancak Esnaf ve Sanatkarlar Odası'ndan Belediye Başkanı Sıbıç'a ziyaret

Bulancak Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Mürsel Aktay ve yönetim kurulu üyeleri, Bulancak Belediye Başkanı Necmi Sıbıç'ı ziyaret etti.

Sıbıç ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, esnafın her zaman yanında olduklarını ifade etti.

Aktay ise esnafa destek veren Sıbıç'a teşekkür etti.

Espiye İlçe Müftüsü Özgül görevine başladı

Espiye İlçe Müftülüğüne atanan Haki Özgül görevine başladı.

Özgül, kendisini ziyaret eden gazetecilere, ilçede görev yapmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Birlik ve beraberlik ruhu içinde din hizmetlerini toplumun tamamına ulaştırmanın asıl görevleri olduğunu belirten Özgül, halka İslam'ın genel prensiplerini, ahlakını, kitabı Kur'an-ı Kerim'i anlatmak ve öğretmenin öncelikleri olacağını vurguladı.

Kaynak: AA / Gültekin Yetgin - Güncel
Bahis oynadığı gerekçesiyle 1024 futbolcu PFDK'ye sevk edildi! İşte o isimler

1024 futbolcu PFDK'ye sevk edildi! Aralarında milli futbolcular da var
Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya, 6 hakem ve 1 gazeteci tutuklandı

Süper Lig'de deprem! Kulüp başkanı, 6 hakem ve 1 gazeteci tutuklandı
Bahis oynadığı belirtilen 1024 futbolcuyu bekleyen ceza belli oldu

Bahis oynadığı belirtilen futbolcuları bekleyen ceza belli oldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cemre Baysel'den yeni aşk hamlesi! Ünlü pilotla görüntülendi

Yeni aşk hamlesi! Bu kez yanındaki isim şaşırttı
Giresun'un Bulancak ilçesinde siren çalmadı! Belediye tepkiler sonrası açıklama yaptı

Saat 9'u 5 geçe siren çalmadı, ilçe karıştı! Belediyeden açıklama var
Saçını çekip, çantayla vurdu! Sokak ortasında kadına şiddet kameralara yansıdı

Sokak ortasında kadına şiddet kameralarda
İspanyol devi Atletico Madrid satıldı

Büyük sürpriz! İspanyol devi resmen satıldı
Cemre Baysel'den yeni aşk hamlesi! Ünlü pilotla görüntülendi

Yeni aşk hamlesi! Bu kez yanındaki isim şaşırttı
Emine Erdoğan, Mustafa Kemal Atatürk'ü andı; herkes kullandığı kelimenin anlamını aratıyor

Herkes Atatürk'ü anma mesajında kullandığı kelimenin anlamını aratıyor
Hastaneden ayrıldı, kayıplara karıştı! Polis memuru sırra kadem bastı

Hastaneden ayrıldı, kayıplara karıştı! Polis memuru sırra kadem bastı
Cumhurbaşkanlığı, infial yaratan 10 Kasım iddiasını yalanladı

10 Kasım iddiası infial yarattı, Cumhurbaşkanlığından jet yanıt geldi
Filistinli esire tecavüz görüntülerini sızdıran eski askeri başsavcı, intihar şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

İsrail'i karıştıran tecavüz görüntüsü! Başsavcı hastaneye kaldırıldı
İnsan insana bunu yapar mı? Görüntüye tepki yağıyor

Günler sonra ortaya çıkan görüntüye tepki yağıyor
e-Devlet kilitlendi! Tüm kullanıcılar aynı mesajla karşılaşıyor

e-Devlet kilitlendi! Tüm kullanıcılar aynı mesajla karşılaşıyor
Erman Toroğlu, canlı yayında Atatürk'ten bahsederken ağzını bozdu

Canlı yayında Atatürk'ten bahsederken ağzını bozdu
Acemi polisler, kapıyı tabanca ile açan ev sahibine kurşun yağdırdı

Acemi polisler, kapıyı tabanca ile açan ev sahibine kurşun yağdırdı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.