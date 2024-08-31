Üye Girişi
Haberler

Giresun'daki Mavigöl, Bölge Turizminde Önemli Rol Oynuyor

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Giresun'daki Göksu Deresi'nde bulunan Mavigöl, her geçen yıl artan ziyaretçi sayısıyla bölge turizminde önemli bir rol oynamaktadır. Mavigöl, turkuaz rengiyle dikkat çeken doğal güzellikleriyle yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekmektedir.

Giresun'daki Göksu Deresi'nde büyüklü küçüklü dört gölden oluşan Mavigöl, her geçen yıl sayısı artan ziyaretçileriyle bölge turizminde önemli rol oynuyor.

Dereli ilçesinde Kuzalan Tabiat Parkı'nda yer alan Mavigöl, kireç taşları ve sodalı suyun etkisiyle hazirandan itibaren turkuaza bürünüyor.

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Giresun Şube Müdürlüğünce 2016'da yapılan, seyir terasları, patika yollar ve köprüleri içeren çalışmalarla turizme kazandırılan Mavigöl'ün cazibesi son yıllarda arttı.

Yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çeken Mavigöl, bölgeye gezi düzenleyen tur şirketlerinin rotasında ilk sıralarda yer alıyor.

DKMP Giresun Şube Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, 2022'de 120 bini, geçen sezon ise 150 bini aşkın ziyaretçinin geldiği Mavigöl, yılbaşından bu yana yaklaşık 200 bin kişiyi ağırladı. Yıl sonuna kadar bu rakamın 250 bine ulaşması bekleniyor.

"Coğrafyamızda böyle yerlerin olması çok güzel"

Ziyaretçilerden Erdoğan Doğan, AA muhabirine, Almanya'da yaşadığını, tatil için memleketi Kayseri'ye, oradan da Karadeniz turu kapsamında Giresun'a geldiğini söyledi.

Mavigöl'ün fotoğraf ve videolarını sosyal medyada gördüğünü anlatan Doğan, "Geldik gördük, değişik ve güzel bir yer. İnternetten gördüm ama bu kadar da güzel olacağını tahmin etmiyordum. Burada suyun rengi turkuaz, hemen aşağıda bu su ile başka bir derenin suyunun birleştiği yerde ise suyun rengi normal. Bu şaşırtıcı." dedi.

Almanya'da yaşayan Serkan Gerçek ise Mavigöl'e ilk kez geldiğini belirterek, "Muhteşem bir yer, bu doğa harikasının böyle bir yerde olması gerçekten müthiş bir şey, bayıldık. Kayseriliyim, orada da güzel şelalelerimiz var ama buranın rengi, suyun farklı olması bizi cezbetti." diye konuştu.

Yelda Ayaz da Mavigöl'ün kendisini çok şaşırttığını dile getirerek, "Fotoğraflarda turkuaz rengi yapay zannetmiştim ama doğal olduğunu görünce ayrı bir hayran kaldım." ifadelerini kullandı.

Metin Bakraç, arkadaşlarından duyduktan sonra Mavigöl'ü gezmeye karar verdiğini söyledi.

Turkuaz gölün çok güzel olduğunu anlatan Bakraç, şunları kaydetti:

"Muhtemelen karstik yapısından dolayı bu özelliği almış, bayıldık, harika bir yer. Coğrafyamızda böyle yerlerin olması çok güzel bir şey hem de turistik anlamda değer katıyor. Biz de ilk defa buraya geldik, öğrenmiş olduk. Türkiye'de gezilecek çok yer var, özellikle yurt dışına giden dostlara sesleniyorum, önce ülkenizi gezin, sonra yurt dışını gezersiniz."

Kaynak: AA / Güncel

giresun Göksu Turizm Güncel Haberler

8 yaşındaki kayıp Narin'in amcası olan mahalle muhtarı gözaltında

8 yaşındaki kayıp Narin'in amcası olan mahalle muhtarı gözaltında

 CHP lideri Özel'in Dilruba Kayserilioğlu ile bir araya gelmesi Özlem Zengin'i kızdırdı

CHP lideri Özel'in Dilruba Kayserilioğlu ile bir araya gelmesi Özlem Zengin'i kızdırdı

 Devlet hastanesinin acil servisine silahlı saldırı: 5 kişi yaralandı

Devlet hastanesinin acil servisine silahlı saldırı: 5 kişi yaralandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bahçeli'ye gösterdiği nezaket tebrik törenine damga vurdu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bahçeli'ye gösterdiği nezaket tebrik törenine damga vurdu
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
31 Ağustos Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Meram, Akşehir, Ilgın elektrik kesintisi 31 Ağustos Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Muratpaşa, Kumluca, Aksu elektrik kesintisi 31 Ağustos Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Şehitkamil, Araban, Yavuzeli elektrik kesintisi listesi 31 Ağustos Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Turgutlu, Alaşehir, Kırkağaç elektrik kesintisi 31 Ağustos İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Foça, Karabağlar, Bayraklı elektrik kesintisi 31 Ağustos İstanbul elektrik kesintisi! (GÜNCEL) Esenyurt, Şişli, Bağcılar elektrik kesintisi 31 Ağustos Ankara elektrik kesintisi! (GÜNCEL) Çankaya, Keçiören, Sincan elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 31 Ağustos Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Seyhan, Yüreğir, Çukurova elektrik kesintisi Rüyada askerde olduğunu görmek Rüyada yumurta toplamak ne anlama gelir? Fenerbahçe Alanyaspor maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) FB Alanya geniş özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti?
title