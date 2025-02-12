Vekiller, kendilerine tanınan ayrıcalığını kamuoyuna duyuran Sabahat Akkiraz'a tepkili

Vekiller, kıyak uygulamayı duyuran Sabahat Akkiraz'a tepkili
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Kılıçdaroğlu'nun sözleri üzerine kurultaya soruşturma açıldı

Kurultay soruşturmasında CHP'nin başını Kılıçdaroğlu yakmış
Bakan Memişoğlu talimat verdi, ekipler 81 ilde 'duman avı'na çıkacak

Bakan Memişoğlu talimat verdi! 81 ilde telefonu kapan ava çıkacak
Dün Avrupa bugün Anadolu! Eğitime ara verilen İstanbul için yeni uyarı

Eğitime ara verilen İstanbul için yeni uyarı

Giresun'daki Heyelan Kaya Parçaları Yol Çalışmalarında Kullanılıyor

Giresun'daki Heyelan Kaya Parçaları Yol Çalışmalarında Kullanılıyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Giresun'da meydana gelen heyelanlarda ortaya çıkan kaya parçaları, yol alt yapı çalışmalarında kullanılarak maliyetlerin düşürülmesine katkı sağlıyor.

Giresun'daki heyelanlarda ortaya çıkan kaya parçaları yol çalışmalarında alt yapı malzemesi olarak kullanılıyor.

İl Özel İdaresi'nden yapılan yazılı açıklamada, il genelinde zaman zaman yaşanan heyelanlardaki kaya parçalarının değerlendirilmesi için proje başlatıldığı belirtildi.

Taşların bulunduğu bölgelerde parçalandığı, ortaya çıkan malzemelerin il genelinde yol alt yapı çalışmalarında kullanıldığı aktarıldı.

Açıklamada, son olarak Görele ilçesine bağlı Zıva grup yolunda meydana gelen heyelanda büyük kaya parçalarının yolda değerlendirildiği ve çalışma maliyetinde tasarruf sağlandığı kaydedildi.

Kaynak: AA / Atakan Çıtlak - Güncel
img

Hamile kalınca hep özendiği o hareketi yaptı
img

Görüntü Umre'den! Gencin sesini duyan herkes dönüp baktı
img

Bakan Memişoğlu talimat verdi! 81 ilde telefonu kapan ava çıkacak
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Domuz derisi kullanmışlar! Türkiye'den ayakkabı devine 550 bin lira ceza

Türkiye'den ayakkabı devine 550 bin lira ceza
Fındık Kurdu Berna 25 yaşında! Sahne aldığı mekanda görenler gözlerine inanamadı

Sahne aldığı mekanda görenler gözlerine inanamadı
Yok artık Talisca! Türkiye'ye döner dönmez gizlice girdiği mekana bakın

Türkiye'ye döner dönmez gizlice girdiği mekana bakın
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral'dan gündem yaratacak Mansur Yavaş iddiası

Erdoğan'ın başdanışmanından gündem yaratacak Mansur Yavaş iddiası
'Cinsel organımı keserim' demişti! Herkes Sergio Agüero'yu konuşuyor

"Yenerlerse cinsel organımı keserim" demişti! Korktuğu başına geldi
3 yıl sonra gittiği evde üvey annesinin kemiklerini buldu

3 yıl sonra kapıyı açan ekipler kemikleriyle karşılaştı

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.