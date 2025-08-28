Giresun'daki Çöp Tesisinin Borusu Patladı, Yöre Halkı Susuz Kaldı

GİRESUN'un Görele ilçesine bağlı Çavuşlu beldesindeki katı atık bertaraf tesisinin dere içerisindeki atık su tahliye borusu patladı. Derede çoklu balık ölümleri yaşanırken, beldedeki su motorları tedbir amaçlı kapatılınca, yöre halkı susuz kaldı. Tutanak tutan belediye ekiplerinin, dereden aldığı numuneler, incelemeye alındı. Muhtar Sami Durmuş, dereden kötü kokular yayıldığını belirterek "Çöp tesisinin borusu patladı. Şiddetli yağışlarda bu borular patlıyor. Borunun patlaması sonucunda deredeki tüm canlılar öldü. 1 haftadır su akmıyor. Marketlerden evimizde bidonlarla su taşıyoruz" dedi.

Görele'ye bağlı Çavuşlu beldesinin Beyli Mahallesi'nde bulunan katı atık bertaraf tesisinde depolanan çöplerden çıkan arıtılmış suların, derin deşarj sistemiyle denize ulaştırılması için bir kısmı dere içinden döşenen boru patladı. Borunun patlaması sonucu Yalakoza Çavuşlu Deresi, siyah renge bürünürken, su kuyularında yapılan kontrollerde beldenin ana içme suyu kaynağı olan deredeki kirli suyun, su depolarına dolduğu, pek çok balık ve martı ölümleri yaşandığı tespit edildi. İhbar üzerine Çavuşlu Belediyesi zabıta ekipleri tarafından yapılan inceleme sonrası çevredeki su motorları durdurulup, tedbir amaçlı su akışı kesildi. Tutanak tutan ekipler tarafından derede farklı noktalardan alınan numuneler, incelenmek üzere yetkili laboratuvara gönderildi. Numunelerde incelemeler sürerken, 7 mahalleye su ileten 3 kuyu da temizlenme aşamasına alındı, patlayan boru onarıldı. Çoklu balık ve martı ölümlerinin yanı sıra çevreye yayılan kötü kokudan rahatsız olan vatandaşlar, önlemlerin artırılıp, mağduriyetlerinin giderilmesi istedi.

'BİR HAFTADIR SU AKMIYOR'

Beyli Mahallesi Muhtarı Sami Durmuş, "20 Ağustos günü çöp tesisinin borusu patladı. Bütün canlı varlıklar öldü. Binlerce balık öldü. Bu derede alabalık, kefal, sarıkanat balıkları vardı. Ama maalesef bir tane balık bile kalmadı. Dere suyunu içen martılar bile öldü. İçme suyu kaynağımız bu dereden sağlanıyor. Çöp tesisinin arıtılmış derin drenajı, bu dere içerisine plastik borular döşeyerek kurdular. Şiddetli yağışlarda bu borular patlıyor. En son bu borunun patlaması sonucunda deredeki tüm canlılar öldü. Bir haftadır su akmıyor. Marketlerden evimizde bidonlarla su taşıyoruz. Yaşlılar ve ahırında hayvanı olan vatandaşlarımız mağdur oldular. Belediyemiz taşıma su ile depolarımızı doldurup, ihtiyacımız olan suyu vermeye çalışıyor fakat yetiştiremiyor. Komşu ilçelerden tankerle su getiriyorlar. Kuyular ve dere temizlenecek ama ne zaman su verilecek bilinmiyor. Doğup büyüdüğümüz toprakları terk mi edelim? Çavuşlu'da yaşamak istiyoruz" dedi.

Vatandaşlardan Abdullah Kalafat, derede zehirli su aktığını öne sürerek, "Doğaya, çevreye ve insana zarar veren hiçbir enerji yatırımı gerekli ve meşru değildir" diye konuştu.

'YAŞAM KALİTEMİZ SIFIR'

Beldede esnaflık yapan Bayram Demir, "Burada ne su içebiliyor ne yıkanabiliyor ne de yemek yiyebiliyoruz. Yaşam kalitemiz sıfır. Dere tamamen bembeyaz oldu, balıklar öldü. Tüm yaşamımız engelleniyor. Su yüzünden insanlar buradan alışveriş yapmıyor. Bu mağduriyet giderilmeli" dedi. Mahallelilerden Rıfkı İyidere, "Su ve hava konusunda muzdaribiz. Damacanalarla su taşıyarak yemeklerimizde kullanıyoruz. İçilebilir bir suyumuz yok. Psikolojimiz ve sağlığımız bozuldu. Bize verilen sözlerin yerine getirilmesini istiyoruz. Boru patlayınca suyun arıtılmadığını da gördük. Perişan olduk. Bu çöp tesisinin buradan kaldırılması lazım" ifadelerini kullandı.

HABER-KAMERA: Selçuk BAŞAR-Efnan DEMİREREN/GÖRELE(Giresun),