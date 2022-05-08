Giresun'daki bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı

Giresun'da çıkan bıçaklı kavgada biri ağır 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Gazi Caddesi'nde, T.S, B.S. ve A.A. ile Y.C.G. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine Y.C.G, üzerindeki bıçakla T.S, B.S. ve A.A'yı yaraladı.

Giresun'daki hastanelerde tedavi altına alınan yaralılardan T.S'nin hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

Olayın ardından kaçan zanlının yakalanması için çalışmalar sürüyor.