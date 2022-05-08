Giresun'daki bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Giresun'daki bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı

AA - Atakan Çıtlak - Güncel
 - Güncelleme:
Giresun'daki bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı

Giresun'da çıkan bıçaklı kavgada biri ağır 3 kişi yaralandı.

Giresun'da çıkan bıçaklı kavgada biri ağır 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Gazi Caddesi'nde, T.S, B.S. ve A.A. ile Y.C.G. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine Y.C.G, üzerindeki bıçakla T.S, B.S. ve A.A'yı yaraladı.

Giresun'daki hastanelerde tedavi altına alınan yaralılardan T.S'nin hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

Olayın ardından kaçan zanlının yakalanması için çalışmalar sürüyor.

AA / Atakan Çıtlak - Güncel

Giresun, Gazi, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title