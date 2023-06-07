Giresun'da Zeytinlik semti ve Kale Mahallesi'nde kentsel dönüşüm çalışmaları başlatıldı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Giresun Belediyesi işbirliğiyle kentin tarihi yerlerinden Zeytinlik semti ve Kale Mahallesi'nde kentsel dönüşüm çalışmaları başlatıldı. Çalışmalar kapsamında Zeytinlik semtinde kamulaştırılması tamamlanan iki betonarme yapının yıkım işlemleri gerçekleştirildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Giresun Belediyesi işbirliğiyle kentin tarihi yerlerinden Zeytinlik semti ve Kale Mahallesi'nde kentsel dönüşüm çalışmaları başlatıldı.

Çalışmalar kapsamında Zeytinlik semtinde kamulaştırılması tamamlanan iki betonarme yapının yıkım işlemleri gerçekleştirildi.

Vali Enver Ünlü, yıkım çalışması öncesinde gazetecilere, her iki bölgedeki 3,61 hektarlık alanda kentsel dönüşüm çalışmalarına ilk kepçeyi vurarak başladıklarını söyledi.

İlk etapta tespiti yapılan 15 binanın yıkılacağını aktaran Ünlü, bunun haricinde alandaki riskli görülen tüm binaların yıkılacağını ya da restore edileceğini kaydetti.

Ünlü, Zeytinlik semtinde Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı (DOKA) iş birliğinde binalarda dış cephe ve yenileme çalışmalarının yapıldığını anımsatarak, şöyle devam etti:

"Mevcut binaları dış etkenlerden korumak amacıyla yeniledik, sokak sağlıklaştırması çalışması yaptık. Pek çok binamızı aslında orijinal hüviyetine kavuşturduk. Bu projemiz de devam ediyor, 8 ya da 10 binanın restorasyonuna başlıyoruz. İki proje bir arada yürütüldüğünde bölgede ömrünü tamamlamış tarihi ve mimari anlamda değeri olmayan binaları yıkacağız. Zeytinlik semti ve Kale mahallelerini tekrar eski siluetine kavuşturmak istiyoruz."

Geleneksel mimariyi koruyarak modern hayatın tüm özelliklerini Zeytinlik semtinde barındıracaklarını kaydeden Ünlü, turizm ve kültürel hayata Zeytinlik semtinin katkı sağlayacağını dile getirdi.

Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu ise kentsel dönüşüm çalışmalarının şehir silüeti için çok önemli olduğunu vurguladı.

Bölgede 80 koruma altında ev olduğu bilgisini veren Şenlikoğlu, bunun 40'ında çalışma yapıldığını belirtti.

Zeytinlik semtinin, turizm alanlarındaki en önemli destinasyonlardan biri olduğunun altını çizen Şenlikoğlu, "Çok güzel, şehrimizin mimarisini geçmişe dönük tarihi özellikleri yansıtan bir bölge. Tabi şehrin doğu yakasındaki Zeytinlik semti bu, tabi bir de batı yakasındaki alanda devam eden bir kentsel dönüşüm çalışması var." diye konuştu.

Şenlikoğlu, çalışmalarla semtin ciddi bir turizm alanı olarak herkesin ziyaretine açılacağını belirterek, "Çok farklı türde mimariler var, Türk mimarilerinin yanında Rum mimarisi, Ermeni mimarisi, geçtiğimiz dönemlere ait insanların alanı burası. Onun için görülmesi gereken bir yer. Bu kentsel dönüşüm çalışmaları hızlı bir şekilde devam edecek." dedi.