Giresun'da 'zamanda yolculuk ile eğitim' metodu uygulandı

Giresun'da zamanda yolculuk ile eğitimi içeren, "Time Travel Eğitim ve Turizm Metodu" konferansı kapsamında, 1938 yılındaki çiftçi örgütlenmesi canlandırıldı.

Bridging Ages International ile Bahçeşehir Koleji iş birliğinde Dereli ilçesindeki 1800 rakımlı Kulakkaya Yaylası'nda organize edilen konferansa 9 ülkeden katılım sağlandı.

Konferansta katılımcılar, 1938 yılına uygun kıyafetler giyerek Fındık Tarım Satış Kooperatifleri Birliğinin (FİSKOBİRLİK) kuruluş aşamasında yöredeki çiftçi ve tüccarları temsil etti.

Dönem içerisinde "FİSKOBİRLİK kurulursa bize ne fayda sağlar?", "Fındığımızı nasıl daha iyi pazarlarız?", "Gübre kullanırsak verim artar mı?" gibi fikirleri tartışan katılımcılar, ayrıca Mustafa Kemal Atatürk'ün sağlık durumu hakkındaki üzüntülerini de dile getirdiler.

Konferans, eğitim metodunun sağladığı kazanımların tartışılmasının ardından sona erdi.

"Metodun amacı, geçmişteki bir konunun bugüne yansımalarına bakmak"

Bridging Ages International Onursal Başkanı Ebbe Westergren, gazetecilere, söz konusu eğitim metodunun 35 yıl önce İsveç'te geliştirildiğini belirterek, uygulandığı 22 ülkeden birinin de Türkiye olduğunu söyledi.

Metodun amacının, geçmişteki bir konunun bugüne yansımalarına bakmak olduğunun altını çizen Westergren, şöyle devam etti:

"Yani o bölgedeki mahalli kültürel mirasın alınması ve günümüze ait sorunların bu yönden irdelenmesi, incelenmesidir. Geçmişteki bir hikayenin, durumun, şartların detaylarına inerek günümüze geçiş esnasında bir çözüm bulmaya ve geçmiş ile günümüzü bu şekilde köprülendirmeye çalışıyoruz. Bizler bugün burada, buna benzer faaliyet gerçekleştirdik."

Bridging Ages International Başkanı Gulshere Khan ise bunun, toplumun ihtiyaçlarını gözeten ve karşılayan bir metot olduğunu ifade etti.

"Bu eğitim metodu, kültürel mirası çocuklarla buluşturuyor"

Bridging Ages International Yönetim Kurulu Üyesi ve Türkiye Başkanı Hakan Adanır, amaçlarının kültürel mirası çocuklara daha iyi öğretebilmek ve eğitimde kullanabilmek olduğunu söyledi.

Artık sınıflarda dünyanın her yerinden çocuklar bulunduğunu ve bunları bir arada tutacak unsurun kültürel miras olduğunu vurgulayan Adanır, şu değerlendirmede bulundu:

"Çok teknik eğitimlerin yanında kültürel miras biraz geride kalmış durumda. Bu eğitim metodu, kültürel mirası çocuklarla buluşturuyor, hem kültürü öğretiyor hem de ders işlemesini sağlıyor. Bugün burada deneme yaptık. Bahçeşehir Koleji öğretmenleri de hangi etkinliklerde, hangi dersin kazanımlarına yönelik çalışmalar yürütülür onlar hakkında çalışmalar yürüttüler."