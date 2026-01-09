Giresun Balıkçı Barınağı inşaatında fiziki gerçekleşme yüzde 81'i geçti

Giresun'da inşa edilen yeni balıkçı barınağı inşaatında genel fiziki gerçekleşme oranının yüzde 81'i geçtiği bildirildi.

AK Parti Giresun İl Başkanı Mete Bahadır Yılmaz, yaptığı yazılı açıklamada, barınakla ilgili başlatılan inşaat çalışmalarının hızla devam ettiğini belirtti.

Barınağın mendirek uzunluğunun 935 metre olduğuna işaret eden Yılmaz, toplam alan büyüklüğünün ise 85 bin metrekare olduğunu aktardı.

Yılmaz, barınağın 200 balıkçı teknesi kapasitesine sahip olacağını, ayrıca 500 bin kasa kapasiteli soğuk hava deposu da yer alacağını ifade etti.

Barınağın tamamlandığında kentin önemli ticaret merkezlerinden biri olacağını vurgulayan Yılmaz, şunları kaydetti:

"Dev projenin inşasında genel fiziki gerçekleşme oranı yüzde 81'i geçti. Proje kapsamında antifer blok dökümü ve yerleştirme çalışmaları devam ediyor. Rıhtım inşaatlarına ise başlanıyor. Türkiye'nin en büyük balıkçı barınaklarından biri olacak olan Giresun Balıkçı Barınağı, bölgedeki balıkçılık sektörüne büyük katkı sağlayacak."

Yılmaz, barınağın balıkçı teknelerinin güvenli bir şekilde barınmasının yanı sıra, su ürünleri işleme ve depolama tesisleri, balık hali, sosyal tesisler ve diğer ticari alanlar gibi birçok olanağı da bünyesinde barındıracağını vurguladı.