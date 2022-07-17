Giresun'da yedikleri mantardan zehirlenen 14 kişiden 8'i taburcu edildi - Haberler

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Giresun'da yedikleri mantardan zehirlenen 14 kişiden 8'i taburcu edildi

AA - Atakan Çıtlak - Güncel
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Giresun'da yedikleri mantardan zehirlenen 14 kişiden 8'i taburcu edildi

Giresun'un Çamoluk ilçesinde, yedikleri mantardan zehirlenen 14 kişiden 8'i taburcu edildi.

Giresun'un Çamoluk ilçesinde, yedikleri mantardan zehirlenen 14 kişiden 8'i taburcu edildi.

Giresun İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Muhammet Bulut, AA muhabirine, 12 Temmuz'da doğadan toplayıp yedikleri mantardan rahatsızlanan 14 kişinin Giresun, Trabzon, Sivas ve Gümüşhane'deki hastanelerde tedavi altına alındıklarını söyledi.

Bulut, zehirlenenlerden 8'inin taburcu edildiğini, 6'sının hastanelerdeki tedavilerinin sürdüğünü aktardı.

Tedavileri devam edenlerin sağlık durumlarının iyi olduğunu belirten Bulut, birkaç gün içerisinde taburcu edilmelerinin beklendiğini kaydetti.

AA / Atakan Çıtlak - Güncel

Muhammet Bulut Gümüşhane Giresun Güncel Haberler

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