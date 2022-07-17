Giresun'da yedikleri mantardan zehirlenen 14 kişiden 8'i taburcu edildi Giresun'un Çamoluk ilçesinde, yedikleri mantardan zehirlenen 14 kişiden 8'i taburcu edildi. Giresun'un Çamoluk ilçesinde, yedikleri mantardan zehirlenen 14 kişiden 8'i taburcu edildi. Giresun İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Muhammet Bulut, AA muhabirine, 12 Temmuz'da doğadan toplayıp yedikleri mantardan rahatsızlanan 14 kişinin Giresun, Trabzon, Sivas ve Gümüşhane'deki hastanelerde tedavi altına alındıklarını söyledi. Bulut, zehirlenenlerden 8'inin taburcu edildiğini, 6'sının hastanelerdeki tedavilerinin sürdüğünü aktardı. Tedavileri devam edenlerin sağlık durumlarının iyi olduğunu belirten Bulut, birkaç gün içerisinde taburcu edilmelerinin beklendiğini kaydetti. AA / Atakan Çıtlak - Güncel Muhammet Bulut Gümüşhane Giresun Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Giresun'da yedikleri mantardan zehirlenen 14 kişiden 8'i taburcu edildi - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.