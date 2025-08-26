Giresun'da Yazarlık Atölyesi Projesi yürütülüyor

Giresun'da, şehit ve gazi yakınlarının da aralarında bulunduğu 45 çocuğa yönelik Yazarlık Atölyesi Projesi yürütülüyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mustafa Modaoğlu, AA muhabirine, projeye büyük önem verdiklerini söyledi.

Projenin yaklaşık 1 yıl önce başlatıldığını belirten Modaoğlu, bugüne kadar yapılan çalışmalarda olumlu geri dönüşler aldıklarını ifade etti.

Şube Müdürü Seda Süme de atölye çalışmalarına 45 çocuğun katıldığı projeyi yıl sonuna doğru tamamlamayı hedeflediklerini kaydetti.