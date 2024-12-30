Giresun'da Yaya ve Araç Trafiği İçin Düzenleme Çalışmaları Başlatıldı
Giresun'da zabıta ekipleri, hız kesici, yaya geçidi ve yön levhaları montajı yaparak şehirdeki trafik akışını düzenlemeyi hedefliyor.
Giresun'da yaya ve araç trafiği için çalışma yapıldığı belirtildi.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Zabıta Müdürlüğü Trafik Birimi ekiplerinin şehirdeki bazı bölgelere hız kesici, yaya geçidi, duba montajı ile yön levhaları yerleştirdiği ifade edildi.
Açıklamada, çalışmaların trafik akışını düzenlemek ve sürücülere daha net yönlendirmeler sunmak amacıyla yapıldığına işaret edilerek, trafikteki hataların en aza indirilmesinin hedeflendiği kaydedildi.
Kaynak: AA / Gültekin Yetgin - Güncel