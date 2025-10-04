Giresun'da Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 14 Şüpheli Tutuklandı

GİRESUN'da yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 28 şüpheliden 14'ü tutuklandı.

Giresun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışma kapsamında, yasa dışı bahis oynatıldığı tespit edilen 35 adrese 30 Eylül'de eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, örgütsel faaliyet çerçevesinde hareket ettikleri değerlendirilen çok sayıda şüpheli, gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda dijital materyal ile suç unsuru olabileceği değerlendirilen delillere el konuldu. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, 3 Ekim'de adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 14'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 14'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA

Konuyla ilgili başsavcılıktan yapılan açıklamada, "Cumhuriyet Başsavcılığımızın koordinesinde Giresun il Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, F.D.E. isimli şahsın kurucusu olduğu ve muhtelif zaman dilimlerinde örgütsel faaliyet çerçevesinde 'Yasadışı Bahis, Nitelikli Dolandırıcılık ve Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerinin Aklanması' gibi suçları kapsamında eylemlerde bulundukları değerlendirilen şüphelilerin yakalanmaları ve delillerin toplanmasına yönelik olarak 30 Eylül 2025 günü toplam 35 ayrı adreste eş zamanlı arama ve yakalama faaliyetlerinin icra edildiği, yapılan arama işlemleri neticesinde suç delili olduğu değerlendirilen delillerin ve dijital materyallerin ele geçirildiği, yürütülen soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen şüphelilerin kolluktaki iş ve işlemlerinin bitirilmesini müteakip, 3 Ekim 2025 tarihinde Cumhuriyet Başsavcılığımızda hazır edildikleri ve alınan ifadelerinin ardından tutuklama talebi ile Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen şüphelilerden 14'ü hakkında tutuklama kararı 14'ü hakkında ise adli kontrol kararı verildiği, soruşturma işlemlerinin halen devam ettiği ve gerek görülmesi durumunda gelişmelerden ayrıca bilgi verileceği hususları, Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğünün 5/2 nolu ve 153/1 nolu genelgeleri uyarınca kamuoyunun bilgisine sunulur" ifadelerine yer verildi.