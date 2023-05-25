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Giresun'da Yaralı Halde Bulunan 3 Kuş Koruma Altına Alındı

Giresun'da Yaralı Halde Bulunan 3 Kuş Koruma Altına Alındı

Güncel Haberler

Giresun'da, doğada yaralı olarak bulunan iki doğan ile balaban koruma altına alındı. Kuşlar, tedavilerinin ardından doğaya bırakılacak.

Giresun'da, doğada yaralı olarak bulunan iki doğan ile balaban koruma altına alındı.

Merkeze bağlı Çukurköy köyü ile Görele ilçe merkezinde yaralı halde bulunan iki doğan, ayrıca Espiye ilçesinin İbrahimşeyh köyünde bulunan balaban, ilgililere teslim edildi.

Giresun Milli Parklar ve Doğa Koruma Şube Müdürlüğü ekiplerince koruma altına alınan kuşlar, tedavilerinin ardından doğaya bırakılacak.

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Kaynak: AA / Atakan Çıtlak - Güncel

Giresun Güncel Haberler

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