Haberler

Giresun'da Yağışların Ardından Hasar Giderme Çalışmaları Devam Ediyor

Giresun'da Yağışların Ardından Hasar Giderme Çalışmaları Devam Ediyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Giresun'da meydana gelen yağışların ardından AFAD ve İl Özel İdaresi ekipleri hasar tespit ve giderme çalışmalarını sürdürüyor. Kapanan köy yolları açılırken, derelerde temizlik faaliyetleri de devam etmekte.

Giresun'da yağışların ardından oluşan hasarların giderilmesi için başlatılan çalışmalar devam ediyor.

Afad koordinasyonundaki ekipler, Görele, Çanakçı ve Doğankent ilçeleri ile il genelinde oluşan hasarlara yönelik tespit çalışmalarını sürdürüyor.

İl Özel İdaresi ekipleri ise köy yolları ve heyelan meydana gelen bölgelerde oluşan zararların giderilmesi için yol açma çalışmalarına devam ediyor. Yağışlar sonucu kapanan 20 köy yolu ise ulaşıma açıldı.

DSİ ekipleri de derelerde oluşan zararları tespit ederek temizlik faaliyeti yürütüyor.

Yetkililer, kente 18-20 Eylül'de metrekareye 382 kilogram yağış düştüğünü belirtti.

Kaynak: AA / Atakan Çıtlak - Güncel
Bir aile yok oldu! İki kardeş aynı gün hayatını kaybetti

Bir aile yok oldu! İki kardeş aynı gün hayatını kaybetti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Rasim Ozan Kütahyalı sessiz sedasız evlendi! 20 yaş küçük eşi bakın kim çıktı

Rasim Ozan sessiz sedasız evlendi! 20 yaş küçük eşi bakın kim çıktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.