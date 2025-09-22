Giresun'da Yağışların Ardından Hasar Giderme Çalışmaları Devam Ediyor

Giresun'da yağışların ardından oluşan hasarların giderilmesi için başlatılan çalışmalar devam ediyor.

Afad koordinasyonundaki ekipler, Görele, Çanakçı ve Doğankent ilçeleri ile il genelinde oluşan hasarlara yönelik tespit çalışmalarını sürdürüyor.

İl Özel İdaresi ekipleri ise köy yolları ve heyelan meydana gelen bölgelerde oluşan zararların giderilmesi için yol açma çalışmalarına devam ediyor. Yağışlar sonucu kapanan 20 köy yolu ise ulaşıma açıldı.

DSİ ekipleri de derelerde oluşan zararları tespit ederek temizlik faaliyeti yürütüyor.

Yetkililer, kente 18-20 Eylül'de metrekareye 382 kilogram yağış düştüğünü belirtti.