Giresun'da yabancı uyruklu hurda toplayıcılarıyla esnaf arasında kavga: 2 yaralı

2 kişinin yaralandığı kavganın görüntüleri ortaya çıktı

GİRESUN - Giresun'da yabancı uyruklu hurda toplayıcısı grup ile esnaf arasında yol verme meselesi yüzünden kavga çıkan kavgada 2 kişinin yaralanmasının ardından sanayi esnafı olaya basın açıklamasıyla tepki gösterdi.

Giresun'un Gedikkaya Mahallesi'ndeki sanayi sitesinde yabancı uyruklu vatandaşlarla sanayi sitesi esnafı arasında yol verme meselesinden tartışma yaşandı. Tartışmanın ardından yabancı uyruklu bir grup tarafından iş yeri basılan esnaf, darp edilerek yaralandı. Yaşanan olayın ardından geniş güvenlik önlemleri altında bir araya gelen sanayi sitesi esnafı ellerinde olaya tepki gösteren dövizlerle basın açıklaması yaptı.

Esnaf adına açıklama yapan Erkan Eleman, "İlimizde motosikletli hurda toplayan yabancı uyruklu vatandaşlarla sanayi sitemizdeki esnaf arkadaşımız arasında yol verme meselesinden bir tartışma yaşanıyor. Bunun hemen ardından organize olarak bir araya gelen bir grup yabancı uyruklu vatandaş arkadaşımızın iş yerini basarak ellerinde demir, çubuk ve sopalarla darp ediyorlar. İki arkadaşımızın olayda hastanelik oldu, kolları kırıldı. Bu münferit olayın ardından esnaf olarak can ve mal güvenliği endişesi taşımaya başladık. Görüldü ki aşırı organize olup saldırganlık gösteriyorlar ve olayı çete boyutuna getirmişler. Bu olayların ileri boyutlara taşınmaması adına gerekli önlemlerin alınması ve sesimizi duyurma konusunda yetkililere çağrıda bulunmak için bir araya geldik" dedi.

Yaşadığı dehşeti anlattı

Yaşanan olayda kolundan yaralanan Uğur Samsunlu ise, "Yaptığımız bir aracı denemek için sanayi sitesi çıkışındaydık, iki motosikletli hurda toplayıcısı yolu araçlarıyla kapatmış duruyorlardı. Yolu açmalarını istediğimizde bize beklenmedik bir tepki gösterince tartışma çıktı. Ancak olay kapandı dükkanımıza geldiğimizde kalabalık bir grupla bize saldırdılar. Kolumuzdan bacağımızdan yaralandık. Kafama gelen bir darbeye elimi kaldırınca kolum kırıldı. Kolumu kaldırmasam kafamdan darbe alacaktım. Doğrusu şaşkınız. Yılların esnafıyım, tartıştığım müşteri de oldu vatandaş da oldu ama kimse gelip dükkanımı basmadı" ifadelerini kullandı.

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