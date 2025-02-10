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Giresun'da Yaban Hayvanları İçin Doğaya Yem Bırakıldı

Giresun'da Yaban Hayvanları İçin Doğaya Yem Bırakıldı
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Giresun'un yüksek kesimlerinde etkili olan kar ve soğuk hava nedeniyle yaban hayvanlarının beslenmesi amacıyla doğaya 1500 kilogram yem bırakıldı. Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, doğal dengenin korunması için çalışmalara devam edecek.

Giresun'da, yüksek kesimlerde etkili olan kar ve soğuk hava nedeniyle yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı.

Giresun Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü görevlileri, kar nedeniyle yiyecek bulamakta zorlanan yaban hayvanlarının beslenmesi için çalışma başlattı.

Ekipler, il genelinde yüksek kesimlerde belirlenen bölgelere bin 500 kilogram yem bıraktı.

Doğal dengenin korunması ve yaban hayatının sürdürülebilirliğinin sağlanması için çalışmanın devam edeceği öğrenildi.

Kaynak: AA / Atakan Çıtlak - Güncel
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