Giresun'da Uyuşturucu Ticareti Yapan İki Kişi Tutuklandı
Giresun'da düzenlenen narkotik operasyonunda uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen iki şüpheli tutuklandı. Operasyonda çeşitli miktarlarda esrar ve sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Giresun'da uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen 2 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda çeşitli miktarlarda esrar ve sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Operasyonda şüpheliler M.A. ve M.A. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.