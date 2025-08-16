Giresun'da Uyuşturucu Ticareti Suçundan Bir Şahıs Tutuklandı
Giresun'da gerçekleşen operasyonda uyuşturucu ticareti iddiasıyla gözaltına alınan Ş.B., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Operasyonda 249,38 gram sentetik uyuşturucu ile birlikte çeşitli uyuşturucu maddeleri ve nakit para ele geçirildi.
Giresun'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda 249,38 gram sentetik uyuşturucu, 7,8 gram sentetik uyuşturucu hammaddesi, hassas terazi ve 5 bin 400 lira ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli Ş.B, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Ş.B, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan tutuklandı.
Kaynak: AA / Gültekin Yetgin - Güncel