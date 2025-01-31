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Giresun'da Uyuşturucu Ticareti Operasyonu: 4 Zanlı Tutuklandı

Giresun'da Uyuşturucu Ticareti Operasyonu: 4 Zanlı Tutuklandı
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Giresun'da düzenlenen operasyonda uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen 4 zanlı gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerinden çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Giresun'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan sokak satıcıları ve organize suç gruplarına yönelik operasyon düzenledi.

Ekipler, operasyonda F.T, M.A.D, R.D. ve Ö.K'yı gözaltına aldı.

Şüphelilerin üzerinden 14,41 gram esrar, 6,55 gram sentetik uyarıcı, 14 uyuşturucu hap ile 6 uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından cumhuriyet savcılığına çıkarılan şüpheliler, sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Gültekin Yetgin - Güncel
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