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Giresun'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

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Giresun'da yapılan uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan şüphelinin üzerinde yapılan aramada, ruhsatsız tabanca ve çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Giresun'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sokak satıcılarına yönelik sürdürdüğü çalışmalar kapsamında U.Ç'yi gözaltına aldı.

Zanlının üzerinde yapılan aramada, 1 ruhsatsız tabanca, 42 gram sentetik uyuşturucu, 4 uyuşturucu hap, 6,8 gram esrar ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

Kaynak: AA / Güncel

Emniyet Müdürlüğü Giresun Güvenlik Adliye Uyuşturucu Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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