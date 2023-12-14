Giresun'da Uyuşturucu Operasyonunda Yakalanan Kişi Tutuklandı
Giresun'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda yakalanan M.Y, üzerinde 74,4 gram sentetik uyuşturucu ile birlikte gözaltına alındı. Emniyet müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan tutuklandı.
Giresun'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda yakalanan kişi tutuklandı.
Emniyet müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle gözaltına aldıkları M.Y'nin üzerinde 74,4 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.