Giresun'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 kişi tutuklandı - Haberler

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Giresun'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 kişi tutuklandı

AA - Atakan Çıtlak - Güncel
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Giresun'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 kişi tutuklandı

Giresun'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

GİRESUN (AA) - Giresun'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenleyen Emniyet Müdürlüğü ekipleri, H.Y. ve E.C'yi gözaltına aldı.

Şüphelinin üzerinde yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu madde ve hap ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

AA / Atakan Çıtlak - Güncel

Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Giresun, Güncel, Haberler

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