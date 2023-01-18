Giresun'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
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Giresun'da uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen şüpheli tutuklandı.
Giresun'da uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyonda, H.S'yi gözaltına aldı.
Şüphelinin üst aramasında 48,6 gram metamfetamin ve 50,4 gram sentetik kannabinoid maddeleri el geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe "uyuşturucu ticareti" suçlamasıyla tutuklandı.
Kaynak: AA / Güncel