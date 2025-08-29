Giresun'da Uyuşturucu Operasyonunda Bir Tutuklama
Giresun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 2 şüpheliden 1'i tutuklandı. Jandarma ekipleri tarafından yapılan aramalarda sentetik uyuşturucu ve hap ele geçirildi.
Giresun'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ve Bulancak Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda, şüpheliler Y.K. ve D.G'nin evlerinde arama yapıldı.
Aramalarda 161 gram sentetik uyuşturucu, 4 sentetik hap ile uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi.
Zanlılar, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Y.K. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, D.G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: AA / Gültekin Yetgin - Güncel