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Giresun'da uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli tutuklandı

Giresun'da uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli tutuklandı

Güncel Haberler

Giresun'un Piraziz ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir kişi tutuklandı.

Giresun'un Piraziz ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir kişi tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Karadeniz Sahil Yolu üzerinde bir araçta 60 gram metamfetamin maddesi ile bir gram kubar esrar ele geçirildi.

Olaya ilişkin gözaltına alınan bir kişi, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Atakan Çıtlak - Güncel

Karadeniz Sahil Yolu Giresun Güncel Haberler

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