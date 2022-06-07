Giresun'da uyuşturucu operasyonunda bir kişi yakalandı - Haberler

Giresun'da uyuşturucu operasyonunda bir kişi yakalandı
AA - Fikret Bıyık - Güncel
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Giresun'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda bir kişi gözaltına alındı.
Giresun'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda bir kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri Espiye ve Keşap ilçelerinde T.A'ya ait ev ve iş yerinde yaptıkları aramalarda 270 gram kubar esrar ele geçirdi.
T.A'nın gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü bildirildi.
AA / Fikret Bıyık - Güncel