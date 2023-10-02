Giresun'da Uyuşturucu Operasyonunda 8 Kişi Tutuklandı
Giresun'da gerçekleştirilen eylül ayı uyuşturucu operasyonlarında 8 kişi tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda toplamda 40 kişi gözaltına alındı. Operasyonlarda, 1046 gram sentetik uyuşturucu, 512 gram esrar, 6 gram kokain, 11 gram esrar ve 3 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Giresun'da, eylül ayında gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 8 kişi tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu kaçakçılarıyla mücadele çalışmaları kapsamında 40 kişi gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 8'i "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.
Operasyonlarda, 1046 gram sentetik uyuşturucu, 512 gram esrar, 6 gram kokain, 11 gram esrar ve 3 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.