Haberler ›› Güncel ›› Giresun'da Uyuşturucu Operasyonunda 8 Kişi Tutuklandı

Giresun'da Uyuşturucu Operasyonunda 8 Kişi Tutuklandı

Giresun'da gerçekleştirilen eylül ayı uyuşturucu operasyonlarında 8 kişi tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda toplamda 40 kişi gözaltına alındı. Operasyonlarda, 1046 gram sentetik uyuşturucu, 512 gram esrar, 6 gram kokain, 11 gram esrar ve 3 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.