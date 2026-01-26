Giresun'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı
Giresun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, yakalanan 3 zanlı tutuklandı. Ekipler tarafından yapılan operasyonda 3 bin 136 adet uyuşturucu hap, 118 gram kokain, 27 gram sentetik uyuşturucu ve 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Giresun'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, uyuşturucu kaçakçılığı yaptıkları gerekçesiyle S.K, E.A. ve Ş.Ö'yü gözaltına aldı.
Şüphelilerin bulunduğu araçta yapılan aramada, 3 bin 136 adet uyuşturucu hap, 118 gram kokain, 27 gram sentetik uyuşturucu ve 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA / Atakan Çıtlak - Güncel