Giresun'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı
Giresun'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda 76 gram sentetik uyuşturucu ve 53 sentetik hap ele geçirildi. O.K, H.K ve Y.Ö. tutuklanırken, M.B. ve E.S. adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
Giresun'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
Polis ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda O.K, H.K, M.B, Y.Ö. ve E.S. gözaltına alındı, 76 gram sentetik uyuşturucu ve 53 sentetik hap ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan O.K, H.K ve Y.Ö. tutuklanırken, M.B. ve E.S. adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.